Лига Европы: Еще шесть команд вышли в плей-офф

Завершился V тур группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Завершился V тур группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, последние игры прошли в группах A, B, C, D, E и F.

В группе C чешская "Славия" и немецкий "Байер" из Леверкузена вышли в 1/16 финала. Аналогичного результата добились шотландский "Рейнджерс", португальская "Бенфика", испанская "Гранада" и голландский ПСВ.

Группа А.

00:00. ЧФР (Румыния) - ЦСКА (София, Болгария) - 0:0

00:00. "Рома" (Италия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:1

"Рома" - 13, "Янг Бойз" - 7, ЧФР - 5, ЦСКА - 1.

Группа В.

00:00. "Мольде" (Норвегия) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:1

00:00. "Арсенал" (Англия) - "Рапид" (Австрия) - 4:1

"Арсенал" - 15, "Мольде" - 9, "Рапид" - 6, "Дандолк" - 0.

Группа C.

00:00. "Ницца" (Франция) - "Байер" (Леверкузен, Германия) - 2:3

00:00. "Славия" (Прага, Чехия) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 3:0

"Славия" - 12, "Байер" - 12, "Ницца" - 3, "Хапоэль" - 3.

Группа D.

00:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Стандард" (Бельгия) - 3:2

00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Лех" (Польша) - 4:0

"Рейнджерс" - 11, "Бенфика" - 11, "Лех" - 3, "Стандарт" - 3.

Группа E.

00:00. "Гранада" (Испания) - ПСВ (Нидерланды) - 0:1

00:00. "Омония" (Кипр) - ПАОК (Греция) - 2:1

"Гранада" - 10, ПСВ - 9, ПАОК - 5, "Омония" - 4.

Группа F.

00:00. АЗ (Нидерланды) - "Наполи" (Италия) - 1:1

00:00. "Реал Сосьедад" (Испания) - "Риека" (Хорватия) - 2:2

"Наполи" - 10, АЗ - 8, "Реал Сосьедад" - 8, Риека - 0.

Ранее итальянские "Рома", "Милан", английский "Арсенал", "Лестер", "Тоттенхэм", немецкий "Хоффенхайм", португальская "Брага", французский "Лилль", испанский "Вильярреал", бельгийский "Антверпен", хорватское "Динамо» и сербская "Црвена Звезда" вышли в следующий раунд.