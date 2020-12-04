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Avropa Liqası: Pley-offa yüksələn daha 6 komanda müəyyənləşdi

Avropa Liqası: Pley-offa yüksələn daha 6 komanda müəyyənləşdi UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində V tura yekun vurulub.
Futbol
4 Dekabr , 2020 01:54
Avropa Liqası: Pley-offa yüksələn daha 6 komanda müəyyənləşdi

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində V tura yekun vurulub.

"Report"un məlumatına görə, son olaraq, A, B,C, D, E və F qruplarında oyunlar keçirilib.

C qrupundan Çexiyanın "Slaviya" və Almaniyanın "Bayer" klubları 1/16 finala vəsiqə qazanıblar. Həmçinin Şotlandiyanın "Reyncers", Portuqaliyanın "Benfika", İspaniyanın "Qranada" və Niderlandın PSV komandaları da mərhələ adlayıblar.

A qrupu

00:00. ÇFR (Rumıniya) - MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) - 0:0

00:00. “Roma” (İtaliya) - “Yanq Boyz” (İsveçrə) - 3:1

Xal durumu: "Roma" - 13, "Yanq Boyz" - 7, ÇFR - 5, MOİK - 1

B qrupu

00:00. “Molde” (Norveç) - “Dandolk” (İrlandiya) - 3:1

00:00. “Arsenal” (İngiltərə) - “Rapid” (Avstriya) - 4:1

Xal durumu: "Arsenal" - 15, "Molde" - 9, "Rapid" - 6, "Dandolk" - 0

C qrupu

00:00. “Nitsa” (Fransa) -“Bayer” (Leverkuzen, Almaniya) - 2:3

00:00. “Slaviya” (Praqa, Çexiya) - “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) - 3:0

Xal durumu: "Slaviya" - 12, "Bayer" - 12, "Nitsa" - 3, "Hapoel" - 3

D qrupu

00:00. “Reyncers” (Şotlandiya) - “Standard” (Belçika) - 3:2

00:00. “Benfika” (Portuqaliya) - “Lex” (Polşa) - 4:0

Xal durumu: "Reyncers" - 11, "Benfika" - 11, "Lex" - 3, "Standard" - 3

E qrupu

00:00. “Qranada” (İspaniya) - PSV (Niderland) - 0:1

00:00. “Omoniya” (Kipr) - PAOK (Yunanıstan) - 2:1

Xal durumu: "Qranada" - 10, PSV - 9, PAOK - 5, "Omoniya" - 4

F qrupu

00:00. AZ (Niderland) - “Napoli” (İtaliya) - 1:1

00:00. “Real Sosyedad” (İspaniya) - “Riyeka” (Xorvatiya) - 2:2

Xal durumu: "Napoli" - 10, AZ - 8, "Real Sosyedad" - 8, "Riyeka" - 0.

Qeyd edək ki, daha əvvəl İtaliyanın “Roma”, "Milan", İngiltərənin “Arsenal”, “Lester”, "Tottenhem", Almaniyanın “Hoffenhaym”, Portuqaliyanın "Braqa", Fransanın "Lill", İspaniyanın "Vilyarreal", Belçikanın "Antverpen", Xorvatiyanın "Dinamo" və Serbiyanın "Srvena Zvezda" komandaları sona 1 tur qalmış komandaları növbəti mərhələyə yüksəliblər.

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Rus versiyası Лига Европы: Еще шесть команд вышли в плей-офф

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