Avropa Liqası: Pley-offa yüksələn daha 6 komanda müəyyənləşdi

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində V tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, son olaraq, A, B,C, D, E və F qruplarında oyunlar keçirilib.
C qrupundan Çexiyanın "Slaviya" və Almaniyanın "Bayer" klubları 1/16 finala vəsiqə qazanıblar. Həmçinin Şotlandiyanın "Reyncers", Portuqaliyanın "Benfika", İspaniyanın "Qranada" və Niderlandın PSV komandaları da mərhələ adlayıblar.
A qrupu
00:00. ÇFR (Rumıniya) - MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) - 0:0
00:00. “Roma” (İtaliya) - “Yanq Boyz” (İsveçrə) - 3:1
Xal durumu: "Roma" - 13, "Yanq Boyz" - 7, ÇFR - 5, MOİK - 1
B qrupu
00:00. “Molde” (Norveç) - “Dandolk” (İrlandiya) - 3:1
00:00. “Arsenal” (İngiltərə) - “Rapid” (Avstriya) - 4:1
Xal durumu: "Arsenal" - 15, "Molde" - 9, "Rapid" - 6, "Dandolk" - 0
C qrupu
00:00. “Nitsa” (Fransa) -“Bayer” (Leverkuzen, Almaniya) - 2:3
00:00. “Slaviya” (Praqa, Çexiya) - “Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) - 3:0
Xal durumu: "Slaviya" - 12, "Bayer" - 12, "Nitsa" - 3, "Hapoel" - 3
D qrupu
00:00. “Reyncers” (Şotlandiya) - “Standard” (Belçika) - 3:2
00:00. “Benfika” (Portuqaliya) - “Lex” (Polşa) - 4:0
Xal durumu: "Reyncers" - 11, "Benfika" - 11, "Lex" - 3, "Standard" - 3
E qrupu
00:00. “Qranada” (İspaniya) - PSV (Niderland) - 0:1
00:00. “Omoniya” (Kipr) - PAOK (Yunanıstan) - 2:1
Xal durumu: "Qranada" - 10, PSV - 9, PAOK - 5, "Omoniya" - 4
F qrupu
00:00. AZ (Niderland) - “Napoli” (İtaliya) - 1:1
00:00. “Real Sosyedad” (İspaniya) - “Riyeka” (Xorvatiya) - 2:2
Xal durumu: "Napoli" - 10, AZ - 8, "Real Sosyedad" - 8, "Riyeka" - 0.
Qeyd edək ki, daha əvvəl İtaliyanın “Roma”, "Milan", İngiltərənin “Arsenal”, “Lester”, "Tottenhem", Almaniyanın “Hoffenhaym”, Portuqaliyanın "Braqa", Fransanın "Lill", İspaniyanın "Vilyarreal", Belçikanın "Antverpen", Xorvatiyanın "Dinamo" və Serbiyanın "Srvena Zvezda" komandaları sona 1 tur qalmış komandaları növbəti mərhələyə yüksəliblər.