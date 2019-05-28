Обнародованы предварительные стартовые составы "Арсенала" и "Челси" на матч в Баку

Обнародованы предварительные стартовые составы английских команд "Челси" и "Арсенал", которые встретятся в финале Лиги Европы УЕФА в Баку.
Report представляет списки "11-ки", представленной на официальном сайте УЕФА:
"Арсенал": Петр Чех, Сеад Колашинац, Лоран Косьельни, Сократис Папастатопулос, Шкодран Мустафи, Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Гранит Джака, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Меcут Озил, Александр Ляказетт.
"Челси": Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Давид Луис, Маркос Алонсо, Матео Ковачич, Жоржиньо, Росс Баркли, Педро Родригез, Оливье Жиру, Эден Азар.
Отметим, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в 23:00 стартует финальная игра между "Арсеналом" и "Челси".
Şamo QuliyevАвтор новости