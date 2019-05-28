Обнародованы предварительные стартовые составы "Арсенала" и "Челси" на матч в Баку

Лига Европы в Баку: стартовые составы "Арсенала" и "Челси"

29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в 23:00 стартует финальная игра между "Арсеналом" и "Челси"

28 мая, 2019 16:20

https://report.az/storage/news/246af28edbc3aff6a171ca8c0f5a2e25/6d6554a2-8bbf-4010-b70d-ee4c8163884b_292.jpg Обнародованы предварительные стартовые составы английских команд "Челси" и "Арсенал", которые встретятся в финале Лиги Европы УЕФА в Баку. Report представляет списки "11-ки", представленной на официальном сайте УЕФА: "Арсенал": Петр Чех, Сеад Колашинац, Лоран Косьельни, Сократис Папастатопулос, Шкодран Мустафи, Эйнсли Мэйтленд-Найлз, Гранит Джака, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Меcут Озил, Александр Ляказетт. "Челси": Кепа Аррисабалага, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Давид Луис, Маркос Алонсо, Матео Ковачич, Жоржиньо, Росс Баркли, Педро Родригез, Оливье Жиру, Эден Азар. Отметим, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в 23:00 стартует финальная игра между "Арсеналом" и "Челси".