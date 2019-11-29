​Лига Европы: Стали известны 13 команд, которые вышли в 1/16 финала

Завершился V тур Лиги Европы по футболу.

Как передает Report, по итогам тура "Вольфсбург" Германия), "Гент" (Бельгия), "Брага" (Португалия), "Вулверхемптон" (Англия), АЗ "Алкмаар" (Голландия), АПОЭЛ (Кипр), "Спортинг" (Португалия), ЛАСК (Австрия) вышли в следующий этап Лиги Европы.

На сегодняшний день известны 13 команд, которые продолжат борьбу, остальные же 11 обладателей путевок в 1/16 финала, станут известны в заключительном, VI туре.

Лига Европы.

V тур.

Краснодар” (Россия) – Базель (Швейцария) - 1:0 (0:0)

Гол: Ари, 72 — с пенальти.

Трабзонспор (Турция) – Хетафе (Испания) - 0:1 (0:0)

Гол: Хайме Мата, 50.

Астана (Казахстан)– Манчестер Юнайтед (Англия) — 2:1 (0:1)

Голы: Лингард, 10 (0:1). Шомко, 55 (1:1). Бернард, 62 — в свои ворота (2:1).

ЦСКА (Россия) – Лудогорец (Болгария) - 1:1 (0:0)

Голы: Кешеру, 66 (0:1). Чалов, 76 (1:1).

Ференцварош (Венгрия) – Эспаньол (Испания) - 2:2 (1:1)

Голы: Шигер, 23 (1:0). Мелендо, 31 (1:1). Шкварка, 90+1 — с пенальти (2:1). Дардер, 90+6 (2:2).

Янг Бойз (Швейцария) – Порту (Португалия) - 1:2 (1:0)

Голы: Фасснахт, 6 (1:0). Абубакар, 76 (1:1). Абубакар, 79 (1:2).

Фейеноорд (Голландия) – Рейнджерс (Шотландия) - 2:2 (1:0)

Голы: Торнстра, 33 (1:0). Морелос, 53 (1:1). Морелос, 65 (1:2). Синистерра, 68 (2:2).

Сент-Этьен (Франция) – Гент (Бельгия) — 0:0

Александрия (Украина) – Вольфсбург (Германия) - 0:1 (0:1)

Гол: Вегхорст, 45+1 — с пенальти.

Истанбул Башакшехир (Турция) – Рома (Италия) - 0:3 (0:3)

Голы: Верету, 30 — с пенальти (0:1). Клайверт, 41 (0:2). Джеко, 45+1 (0:3).

Вольфсберг (Австрия) – Боруссия М (Германия) - 0:1 (0:0)

Гол: Штиндль, 60.

Бешикташ (Турция) – Слован Братислава (Словакия) - 2:1 (0:1)

Голы: Даниел, 35 (0:1). Роко, 75 (1:1). Ляич, 90+2 — с пенальти (2:1).

Брага (Португалия) – Вулверхэмптон (Англия) - 3:3 (1:3)

Голы: А. Орта, 6 (1:0). Хименес, 14 (1:1). Доэрти, 34 (1:2). Траоре, 35 (1:3). Паулинью, 65 (2:3). Франсержиу, 79 (3:3).

АЗ Алкмар (Голландия) – Партизан (Сербия) - 2:2 (0:2, 2:0)

Голы: 0:1 – 16 Асано, 0:2 – 27 Сума, 1:2 – 87 Дрейф, 2:2 – 90 Дрейф.

Севилья (Испания) – Карабах (Азербайджан) - 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 61 Хиль, 2:0 – 90 Даббур.

Дюделанж (Люксембург) – АПОЭЛ (Кипр) - 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 12, пенальти Матич, 0:2 – 43 Меркис.

Мальме (Швеция) – Динамо Киев (Украина) - 4:3 (1:2)

Голы: Бенгтссон, 2 (1:0). Миколенко, 18 (1:1). Цыганков, 39 (1:2). Розенберг, 48 (2:2). Ракип, 57 (3:2). Вербич, 77 (3:3). Розенберг, 90+6 (4:3).

Лугано (Швейцария) – Копенгаген (Дания) - 0:1 (0:1)

Гол: Томсен, 27.

Спортинг (Португалия) – ПСВ (Голландия) - 4:0 (3:0)

Голы: Луиз Феллипе, 9 (1:0). Бруну Фернандеш, 16 (2:0). Матье, 43 (3:0). Бруну Фернандеш, 64 — с пенальти (4:0).

Русенборг (Норвегия) – ЛАСК (Австрия) - 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 20 Гойгингер, 1:1 – 45 Йонсен, 1:2 – 54 Фризер.

Лацио (Италия) – ЧФР (Румыния) - 1:0 (1:0)

Гол: Корреа, 24.

Селтик (Шотландия) – Ренн (Франция) - 3:1 (2:0)

Голы: Морган, 22 (1:0). Кристи, 45+1 (2:0). Джонстон, 74 (3:0). Юну, 89 (3:1).

Витория Гимараэш (Португалия) – Стандард (Бельгия) - 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 39, пенальти Лестьенн, 1:1 – 45 Андре Перейра.

Арсенал (Англия) – Айнтрахт Ф (Германия) - 1:2 (1:0)

Голы: Обамеянг, 45+1 (1:0). Камада, 55 (1:1). Камада, 64 (1:2).