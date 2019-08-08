Лига Европы: Сегодня состоятся 32 встречи III отборочного раунда

Сегодня состоятся оставшиеся 32 встречи III отборочного раунда Лиги Европы УЕФА.
Как передаёт Report, единственный представитель Азербайджана на турнире "Нефтчи" сыграет в Баку с израильским клубом "Бней Иегуда". Также встретятся потенциальные соперники "Нефтчи" в раунде плей-офф. Шведский клуб "Мальмё" примет у себя дома боснийский "Зрински".
17:00 Астана – Валлетта
18:30 АЕК Ларнака – Гент
19:00 Пюник – Вулверхэмптон
19:00 Спарта П – Трабзонспор
19:15 Университатя Кр – АЕК Афины
19:30 Брондбю – Брага
19:45 Вентспилс – Витория Гимарайнш
20:00 Шериф – АИК
20:00 Хёугесунн – ПСВ Эйндховен
20:00 Мольде – Арис
20:00 Мариуполь – АЗ Алкмар
20:00 Тун – Спартак М
20:00 Мальмё – Зриньски
20:00 Нефтчи – Бней Иегуда
20:30 Маккаби Т-А – Судува
20:30 Лудогорец – Нью-Сейнтс
20:30 Антверпен – Виктория Пльзень
20:30 Локомотив Пл – Страсбург
20:30 Фейеноорд – Динамо Тб
20:30 ЦСКА С – Заря
20:45 Сараево – БАТЭ
21:00 Дюделанж – Нымме Калью
21:00 Норрчёпинг – Хапоэль Б-Ш
21:00 Мидтьюлланн – Рейнджерс
21:00 Риека – Абердин
21:30 Аустрия В – Аполлон Л
21:30 Вадуц – Айнтрахт Ф
21:30 Стяуа – Млада Болеслав
22:00 Торино – Шахтёр С
22:00 Легия – Атромитос
22:00 Партизан – Йени Малатьяспор
22:00 Люцерн – Эспаньол
Təbriz QuliyevАвтор новости