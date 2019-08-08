Лига Европы: Сегодня состоятся 32 встречи III отборочного раунда

Сегодня состоятся оставшиеся 32 встречи III отборочного раунда Лиги Европы УЕФА.

Как передаёт Report, единственный представитель Азербайджана на турнире "Нефтчи" сыграет в Баку с израильским клубом "Бней Иегуда". Также встретятся потенциальные соперники "Нефтчи" в раунде плей-офф. Шведский клуб "Мальмё" примет у себя дома боснийский "Зрински".

17:00 Астана – Валлетта

18:30 АЕК Ларнака – Гент

19:00 Пюник – Вулверхэмптон

19:00 Спарта П – Трабзонспор

19:15 Университатя Кр – АЕК Афины

19:30 Брондбю – Брага

19:45 Вентспилс – Витория Гимарайнш

20:00 Шериф – АИК

20:00 Хёугесунн – ПСВ Эйндховен

20:00 Мольде – Арис

20:00 Мариуполь – АЗ Алкмар

20:00 Тун – Спартак М

20:00 Мальмё – Зриньски

20:00 Нефтчи – Бней Иегуда

20:30 Маккаби Т-А – Судува

20:30 Лудогорец – Нью-Сейнтс

20:30 Антверпен – Виктория Пльзень

20:30 Локомотив Пл – Страсбург

20:30 Фейеноорд – Динамо Тб

20:30 ЦСКА С – Заря

20:45 Сараево – БАТЭ

21:00 Дюделанж – Нымме Калью

21:00 Норрчёпинг – Хапоэль Б-Ш

21:00 Мидтьюлланн – Рейнджерс

21:00 Риека – Абердин

21:30 Аустрия В – Аполлон Л

21:30 Вадуц – Айнтрахт Ф

21:30 Стяуа – Млада Болеслав

22:00 Торино – Шахтёр С

22:00 Легия – Атромитос

22:00 Партизан – Йени Малатьяспор

22:00 Люцерн – Эспаньол