Лига чемпионов: Завершатся первые игры II квалификационного этапа

Сегодня завершатся первые игры второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, в последний игровой день состоятся 5 матчей.
Представитель Азербайджана "Карабах" будет гостем польского "Ракува". Встреча начнется в 22:15 по бакинскому времени.
Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, первые игры
26 июля
21:00. "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)
21:00. "Арис" (Кипр) - БАТЭ (Беларусь)
22:15. "Ракув" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)
22:45. "Лудугорец" (Болгария) - "Олимпия" (Словения)
22:45. "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Хакен" (Швеция)
Отметим, что ответные матчи II квалификационного раунда пройдут 1-2 августа.