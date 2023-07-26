Лига чемпионов: Завершатся первые игры II квалификационного этапа

Сегодня завершатся первые игры второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня завершатся первые игры второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в последний игровой день состоятся 5 матчей.

Представитель Азербайджана "Карабах" будет гостем польского "Ракува". Встреча начнется в 22:15 по бакинскому времени.

Лига чемпионов УЕФА

II квалификационный раунд, первые игры

26 июля

21:00. "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

21:00. "Арис" (Кипр) - БАТЭ (Беларусь)

22:15. "Ракув" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)

22:45. "Лудугорец" (Болгария) - "Олимпия" (Словения)

22:45. "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Хакен" (Швеция)

Отметим, что ответные матчи II квалификационного раунда пройдут 1-2 августа.