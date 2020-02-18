Лига Чемпионов возвращается после перерыва - АФИША

Сегодня стартуют матчи 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день пройдут две встречи. Последний победитель турнира английский "Ливерпуль" будет гостить в Испании у "Атлетико".

У мадридцев матч по причине травмы пропустят Киран Триппьер и Эктор Эррера. Под вопросом участие нападающих Жоао Феликса и Диего Косты. У гостей травмирован Джердан Шакири, участие ведущего футболиста Садио Мане также под вопросом.

В другом матче дня немецкая "Боруссия" (Дортмунд) примет дома французский ПСЖ. Обе команды не смогут воспользоваться услугами ряда игроков. У хозяев поля травмированы основные футболисты Марко Ройс и Томас Дилейни. Участие Юлиана Брандта во встрече пока под вопросом. У парижан в матче по причине травмы точно не примут участие Абду Диалло и Колен Дагба. Участие Неймара и Кимпембе под вопросом.

Ответные матчи между этими командами состоятся 11 марта.

24:00. "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Стадион "Ванда Метрополитано"

24:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - ПСЖ (Франция)

Главный арбитр: Матео Лаос (Испания)

Стадион "Сигнал Идуна Парк"