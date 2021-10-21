Лига Чемпионов: «Вильярреал» на выезде крупно обыграл «Янг Бойз»

Испанский «Вильярреал» одержал победу на выезде в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский «Вильярреал» одержал победу на выезде в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, подопечные Унаи Эмери обыграли швейцарский «Янг Бойз» со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе Стад де Суисс Ванкдорф (Берн, Швейцария).

На шестой минуте матча счёт открыл полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино, через 10 минут преимущество гостей упрочил нападающий Жерар Морено. На 88-й третий гол «Вильярреала» забил испанский защитник Альберто Морено, точку в противостоянии поставил нигериец Саму Чуквезе.

Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Несмотря на победу «Вильярреал» располагается на третьем месте в группе F, где также представлены «Манчестер Юнайтед» и «Аталанта», «Янг Бойз» идёт четвёртым.