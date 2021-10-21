Лига Чемпионов: «Вильярреал» на выезде крупно обыграл «Янг Бойз»

Испанский «Вильярреал» одержал победу на выезде в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
На шестой минуте матча счёт открыл полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино, через 10 минут преимущество гостей упрочил нападающий Жерар Морено. На 88-й третий гол «Вильярреала» забил испанский защитник Альберто Морено, точку в противостоянии поставил нигериец Саму Чуквезе.
Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Несмотря на победу «Вильярреал» располагается на третьем месте в группе F, где также представлены «Манчестер Юнайтед» и «Аталанта», «Янг Бойз» идёт четвёртым.