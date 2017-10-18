Лига чемпионов УЕФА: Проходит матч "Карабаха" против "Атлетико"

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Проходит матч "Карабах" - "Атлетико" в рамках III тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, главным арбитром матча, проходящего на Бакинском олимпийском стадионе, является француз Рудди Буке.

В стартовом составе на игровое поле вышли представители агдамского клуба Ибрагим Шехич, Гара Гараев, Максим Медведев, Дино Ндлову, Педро Энрике, Махир Мадатов, Рашад Садыгов, Ричард Алмейда, Анси Аголли и Бедави Гусейнов.

А в мадридском клубе представлены Ян Облак, Диего Годин, Филипе Луис, Антуан Гризманн, Сауль Ньигес, Янник Карраско, Габи, Шиме Врсалько, Кевин Гамейро, Николас Гайтан и Хосе Мария Хименес.

Отметим, что ранее на выездном матче "Карабах" проиграл "Челси" со счетом 0:6, а на домашнем матче уступил клубу "Рома" со счетом 1:2.