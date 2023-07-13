Лига чемпионов УЕФА: подведены итоги первых встреч I квалификационного раунда

Завершились первые игры I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024 сезона.

Завершились первые игры I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024 сезона.

Как передает Report , во второй игровой день было проведено пять встреч.

Первый матч дня состоялся между казахстанским "Астаной" и тбилисским "Динамо". Противостояние завершилось вничью - 1:1.

В последней игре дня, сыгранной в Словакии между местным "Слованом" и люксембургским "Свифт Эсперанж", был зафиксирован аналогичный счет.

Лига чемпионов УЕФА

I квалификационный раунд, первые игры

12 июля

18:00. "Астана" (Казахстан) – "Динамо" (Тбилиси, Грузия) — 1:1

Голы: Абат Аймбетов, 11 – Габриэль Сигуа, 57

20:00. ХИК (Финляндия) – "Ларне" (Северная Ирландия) — 1:0

Гол: Боян Радулович, 3 (пенальти)

21:00. "Хакен" (Швеция) – ТНС (Уэльс) — 3:1

Голы: Ибрагим Садик, 7, Миккель Рюкор, 13, Эвен Ховланд, 37 - Деклан Макманус, 32

21:30. "Фарул" (Румыния) – "Шериф" (Молдова) — 1:0

Гол: Давид Кики, 56

22:30. "Слован" (Словакия) – "Свифт Эсперанж" (Люксембург) — 1:1

Голы: Владимир Вайс, 25 - Доминик Штольц, 22 (пенальти)

Красная карточка: Юрай Куцка, 45+6 ("Слован").

Отметим, что ответные матчи I квалификационного раунда состоятся 18-19 июля.