Лига чемпионов УЕФА: Агдамский клуб "Карабах" принимает итальянскую команду "Рома"

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Во втором туре группового раунда попавший в группу "С" Лиги чемпионов УЕФА агдамский клуб "Карабах" встречается с итальянским "Рома".
Ка к передает Report, главный арбитр матча на Бакинском олимпийском стадионе - португалец Артур Диас.
Ему помогают земляки Руи Таварес и Пауло Соарес.
Судейским наблюдателем матча является Хаим Яков (Израиль) и представитель УЕФА Олег Харламов (Эстония).
Напомним, что на выездном матче в первом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" встретился с "Челси".
Встреча завершилась победой "Челси" со счетом 0:6.
Что касается команды "Рома", матч на родном стадионе с "Атлетико Мадридом" завершился ничьей - 0:0.
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