Лига чемпионов УЕФА: Агдамский клуб "Карабах" принимает итальянскую команду "Рома"

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Во втором туре группового раунда попавший в группу "С" Лиги чемпионов УЕФА агдамский клуб "Карабах" встречается с итальянским "Рома".

Ка к передает Report, главный арбитр матча на Бакинском олимпийском стадионе - португалец Артур Диас.

Ему помогают земляки Руи Таварес и Пауло Соарес.

Судейским наблюдателем матча является Хаим Яков (Израиль) и представитель УЕФА Олег Харламов (Эстония).

Напомним, что на выездном матче в первом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" встретился с "Челси".

Встреча завершилась победой "Челси" со счетом 0:6.

Что касается команды "Рома", матч на родном стадионе с "Атлетико Мадридом" завершился ничьей - 0:0.