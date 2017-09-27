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    Лига чемпионов УЕФА: Агдамский клуб "Карабах" принимает итальянскую команду "Рома"

    Главный арбитр матча на Бакинском олимпийском стадионе - португалец Артур Диас

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Во втором туре группового раунда попавший в группу "С" Лиги чемпионов УЕФА агдамский клуб "Карабах" встречается с итальянским "Рома".

    Ка к передает Report, главный арбитр матча на Бакинском олимпийском стадионе - португалец Артур Диас.

    Ему помогают земляки Руи Таварес и Пауло Соарес.

    Судейским наблюдателем матча является Хаим Яков (Израиль) и представитель УЕФА Олег Харламов (Эстония).

    Напомним, что на выездном матче в первом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" встретился с "Челси".

    Встреча завершилась победой "Челси" со счетом 0:6.

    Что касается команды "Рома", матч на родном стадионе с "Атлетико Мадридом" завершился ничьей - 0:0.

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