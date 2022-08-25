Лига чемпионов: Турция не будет представлена в группе впервые за 27 лет

Турция не будет представлена на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА впервые за 27 лет.

Турция не будет представлена на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА впервые за 27 лет.

Как сообщает Report, это произошло из-за того, что "Трабзонспор" прекратил борьбу в ответном матче раунда плей-офф, сыграв дома в безголевую ничью с датским "Копенгагеном". Представитель Черного моря проиграл сопернику со счетом 1:2 в первом выездном матче.

Отметим, что в последний раз представителя Турции не было в группе Лиги чемпионов в сезоне 1995/1996. До этого в сезоне 1992/1993 ни один турецкий клуб не смог попасть в группу.