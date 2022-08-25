Лига чемпионов: Турция не будет представлена в группе впервые за 27 лет

Турция не будет представлена на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА впервые за 27 лет.
Как сообщает Report, это произошло из-за того, что "Трабзонспор" прекратил борьбу в ответном матче раунда плей-офф, сыграв дома в безголевую ничью с датским "Копенгагеном". Представитель Черного моря проиграл сопернику со счетом 1:2 в первом выездном матче.
Отметим, что в последний раз представителя Турции не было в группе Лиги чемпионов в сезоне 1995/1996. До этого в сезоне 1992/1993 ни один турецкий клуб не смог попасть в группу.