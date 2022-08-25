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Лига чемпионов: Турция не будет представлена в группе впервые за 27 лет

Лига чемпионов: Турция не будет представлена в группе впервые за 27 лет Турция не будет представлена на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА впервые за 27 лет.
Футбол
25 августа 2022 г. 04:22
Лига чемпионов: Турция не будет представлена в группе впервые за 27 лет

Турция не будет представлена на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА впервые за 27 лет.

Как сообщает Report, это произошло из-за того, что "Трабзонспор" прекратил борьбу в ответном матче раунда плей-офф, сыграв дома в безголевую ничью с датским "Копенгагеном". Представитель Черного моря проиграл сопернику со счетом 1:2 в первом выездном матче.

Отметим, что в последний раз представителя Турции не было в группе Лиги чемпионов в сезоне 1995/1996. До этого в сезоне 1992/1993 ни один турецкий клуб не смог попасть в группу.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Türkiyə 27 ildən sonra ilk dəfə qrupda təmsil olunmayacaq

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