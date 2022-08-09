Лига чемпионов: Сегодня "Карабах" проведет ответный матч III квалификационного раунда

Сегодня агдамский "Карабах" сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня агдамский "Карабах" сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова встретятся на "Groupama Arena" с венгерским клубом "Ференцварош". Поединок, который начнется в 22:00 по бакинскому времени, будет судить испанский арбитр ФИФА Карлос дель Серро.

Чемпион Азербайджана выйдет на поле с серьезными потерями. Два основных центральных защитника - Максим Медведев и Кевин Медина не смогут принять участие из-за травм.

Отметим, что победитель встречи выйдет в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Первый матч в Баку завершился вничью - 1:1.

Лига чемпионов УЕФА

III квалификационный раунд, ответные матчи

9 августа

22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Карабах" (Азербайджан)

Судьи: Карлос дель Серро, Хосе Наранхо, Гонсало Гонсалес, Мигель Анхель Ортис Ариас (все - Испания)

Судьи VAR: Хавьер Эстрада Фернандес, Игнасио Иглесиас Вильянуэва

Будапешт, "Groupama Arena".