Лига чемпионов: "Реал" обыграл "Челси", "Бавария" проиграла

Состоялись еще два матча 1/4 финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Состоялись еще два матча 1/4 финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, испанский клуб "Вильярреал" дома со счетом 1:0 обыграл германскую "Баварию". Встреча прошла на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика".

Единственный гол забил Арно Груневелд на восьмой минуте. На 41-й минуте мяч полузащитника испанской команды Франсиса Коклена был отменен из-за офсайда.

В другом поединке вечера мадридский "Реал" в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:1 обыграл английский "Челси".

В составе гостей трижды отличился Карим Бензема (21, 24 и 46-я минуты). У "Челси" гол забил Кай Хаверц (40).

Бензема стал четвертым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил более 80 голов в турнире. Теперь на счету француза 82 забитых мяча. Больше Бензема в Лиге чемпионов забивали только поляк Роберт Левандовский (85), аргентинец Лионель Месси (125) и португалец Криштиану Роналду (140).