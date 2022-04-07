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Лига чемпионов: "Реал" обыграл "Челси", "Бавария" проиграла

Лига чемпионов: "Реал" обыграл "Челси", "Бавария" проиграла Состоялись еще два матча 1/4 финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
7 апреля 2022 г. 00:56
Лига чемпионов: Реал обыграл Челси, Бавария проиграла

Состоялись еще два матча 1/4 финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, испанский клуб "Вильярреал" дома со счетом 1:0 обыграл германскую "Баварию". Встреча прошла на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика".

Единственный гол забил Арно Груневелд на восьмой минуте. На 41-й минуте мяч полузащитника испанской команды Франсиса Коклена был отменен из-за офсайда.

В другом поединке вечера мадридский "Реал" в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:1 обыграл английский "Челси".

В составе гостей трижды отличился Карим Бензема (21, 24 и 46-я минуты). У "Челси" гол забил Кай Хаверц (40).

Бензема стал четвертым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил более 80 голов в турнире. Теперь на счету француза 82 забитых мяча. Больше Бензема в Лиге чемпионов забивали только поляк Роберт Левандовский (85), аргентинец Лионель Месси (125) и португалец Криштиану Роналду (140).

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Версия на азербайджанском языке Видео"Real Madrid" "Çelsi"yə qalib gəlib, "Bavariya" ilk dəfə qol vurmadan uduzub

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