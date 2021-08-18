Лига чемпионов: Разгром от "Шерифа", "Монако" проиграл на своем поле

В Лиге Чемпионов УЕФА стартовал раунд плей-офф.

В Лиге Чемпионов УЕФА стартовал раунд плей-офф.

По данным Report, в первый игровой день состоялось 3 матча. Все матчи начались в 23:00 по бакинскому времени.

"Монако" принимал во Франции украинский "Шахтер" (Донецк). Встреча завершилась победой гостей - 1:0. Единственный гол на 19-й минуте забил Педриньо.

В матче с "Шерифом" в Молдове хорватская команда "Динамо" (Загреб) проиграла со счетом 0:3. В составе хозяев поля отличились Адама Траоре на 45-й и 80-й минутах и Димитрос Коловос на 54-й.

В Австрии "Зальцбург" одержал уверенную победу над датским "Брондбю". Счет в матче открыли датчане. Микаэль Урье вывел команду вперед на 4-й минуте. На 56-й минуте Карим Адейми восстановил равновесие. А на последней минуте основного времени Бренден Эронсон забил победный для "Зальцбурга" гол.

Лига Чемпионов

Плей-офф, первые игры

23:00. "Монако" (Франция) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 0:1

Гол: Педриньо, 19

23:00. "Шериф" (Молдова) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 3:0

Голы: Адама Траоре, 45; 80, Димитрос Коловос, 54

23:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания) - 2:1

Голы: Карим Адейми, 56, Бренден Эронсон, 90 - Микаэль Урье, 4

Другие матчи этого этапа в Лиге Чемпионов состоятся 18 августа.