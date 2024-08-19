Лига Чемпионов: Определились арбитры матча "Динамо" - "Карабах"

Стали известны назначения первого матча между азербайджанским клубом "Карабах" и местной командой "Динамо" в стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Хорватии.

Стали известны назначения первого матча между азербайджанским клубом "Карабах" и местной командой "Динамо" в стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Хорватии.

Как сообщает Report, матч поручен бригаде арбитров из Швеции.

Судье ФИФА Гленну Ньюбергу будут помогать Махбод Бейги, Андреас Сёдерквист и Адам Ладебак.

На VAR будет немец Бастиан Данкерт, а в роли AVAR - его соотечественник Йохан Пфайфер.

Матч состоится 20 августа на стадионе "Максимир" в 23:00 по бакинскому времени. Ответный матч состоится 28 августа.