Лига чемпионов: "Карабах" ушел на перерыв с крупным преимуществом над "Шкендией"

Лига чемпионов: "Карабах" ушел на перерыв с крупным преимуществом над "Шкендией" Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Шкендией" (Северная Македония).
Футбол
12 августа 2025 г. 20:51
Лига чемпионов: Карабах ушел на перерыв с крупным преимуществом над Шкендией

Завершился первый тайм матча III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Шкендией".

Как сообщает Report, агдамский клуб ушел на перерыв с большим преимуществом (4:1).

Напомним, что в первом матче в Скопье "Карабах" на выезде обыграл "Шкендию" со счетом 1:0.

20:41

В матче III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Шкендия" (Северная Македония) забит пятый гол.

Как сообщает Report, в игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, агдамский клуб увеличил разрыв в счете (4:1).

На 33-й минуте точный удар в ворота соперника нанес Нариман Ахундзаде. На 35-й минуте Марко Янкович реализовал пенальти, назначенный за грубую игру.

20:24

В матче III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" опережает "Шкендию" (Северная Македония).

Как сообщает Report, в игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, агдамский клуб вышел вперед со счетом 2:1.

На 15-й минуте Клисман Саке в составе гостей забил автогол. На 18-й минуте отличился наш футболист Кади Боржес.



20:13

В матче III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Шкендия" (Северная Македония) забит первый гол.

Как сообщает Report, в игре, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, счет открыли гости.

На 10-й минуте отличился Фабрис Тамба.

20:01

Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Шкендией" (Северная Македония).

Как сообщает Report, ответная встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Матч обслуживает нидерландский рефери Данни Маккели.

Напомним, что в первом матче в Скопье чемпион Азербайджана победил со счетом 1:0.

ФОТО: Мухаммед Агаев

