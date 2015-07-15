​Лига чемпионов: "Мольде" разгромил армянскую команду "Пюник"

Баку. 15 Июля. REPORT.AZ/ В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ереванский «Пюник» уступил норвежскому «Мольде» со счетом 0:5. Встреча проходила в Мольде на стадионе «Акер».

Как передает Report, в первом тайме в составе хозяев поля дубль на свой счет записал форвард Мохаммед Эльюнусси.

Во втором тайме в составе «Мольде» дубль оформил норвежский нападающий Ола Камара, а точку в матче поставил шведский форвард Мострьоме.

Лига чемпионов. II квалификационный раунд, первый матч

«Мольде» (Норвегия) - «Пюник» (Армения) - 5:0

Голы: Мохаммед Эльюнусси, 36, 44, Ола Камара, 84, 90+2, Мострьом, 90+5