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Лига Чемпионов: "Манчестер Сити" против последнего финалиста

Лига Чемпионов: "Манчестер Сити" против последнего финалиста Сегодня пройдет второй матч стадии полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА
Футбол
28 апреля 2021 г. 08:16
Лига Чемпионов: Манчестер Сити против последнего финалиста

Сегодня пройдет второй матч стадии полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, английский "Манчестер Сити" сыграет во Франции с финалистом прошлогоднего розыгрыша турнира ПСЖ. Встреча, которую отсудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом, стартует в 23:00 по бакинскому времени.

Обе команды подходят к важному матчу без потерь в составе, за исключением защитника парижан Маркиньоса, выход которого на поле под вопросом.

Напомним, что в первом матче полуфинала, состоявшемся вчера, мадридский "Реал" дома сыграл вничью с "Челси" - 1:1.

Лига Чемпионов УЕФА, полуфинал

Первый матч

23:00. ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)

Отметим, что ответные матчи полуфиналов состоятся 4-5 мая.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Mançester Siti" son finalçıya qarşı

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