Лига Чемпионов: "Манчестер Сити" против последнего финалиста

Сегодня пройдет второй матч стадии полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
Как передает Report, английский "Манчестер Сити" сыграет во Франции с финалистом прошлогоднего розыгрыша турнира ПСЖ. Встреча, которую отсудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом, стартует в 23:00 по бакинскому времени.
Обе команды подходят к важному матчу без потерь в составе, за исключением защитника парижан Маркиньоса, выход которого на поле под вопросом.
Напомним, что в первом матче полуфинала, состоявшемся вчера, мадридский "Реал" дома сыграл вничью с "Челси" - 1:1.
Лига Чемпионов УЕФА, полуфинал
Первый матч
23:00. ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)
Отметим, что ответные матчи полуфиналов состоятся 4-5 мая.