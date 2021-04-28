Лига Чемпионов: "Манчестер Сити" против последнего финалиста

Сегодня пройдет второй матч стадии полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА

Сегодня пройдет второй матч стадии полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, английский "Манчестер Сити" сыграет во Франции с финалистом прошлогоднего розыгрыша турнира ПСЖ. Встреча, которую отсудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом, стартует в 23:00 по бакинскому времени.

Обе команды подходят к важному матчу без потерь в составе, за исключением защитника парижан Маркиньоса, выход которого на поле под вопросом.

Напомним, что в первом матче полуфинала, состоявшемся вчера, мадридский "Реал" дома сыграл вничью с "Челси" - 1:1.

Лига Чемпионов УЕФА, полуфинал

Первый матч

23:00. ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)

Отметим, что ответные матчи полуфиналов состоятся 4-5 мая.