Лига Чемпионов: "Карабах" сегодня на выезде встретится с "Лудогорцем"

Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова встретятся с болгарским "Лудогорцем" в ответном матче третьего квалификационного раунда.
Матч начнется в 22:00 по бакинскому времени. Судьей матча будет итальянец Симоне Соцца.
В первой игре на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова гости победили со счетом 2:1.
Победитель встретится с "Динамо" (Загреб, Хорватия) в стадии плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда встретится с победителем матча "Петрокуб" (Молдова) – ТНС (Уэльс).