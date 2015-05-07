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    ​Лига чемпионов. ½ финала. "Барселона" разгромила "Баварию" - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 3:0

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Испанский футбольный клуб "Барселона" обыграл дома немецкую "Баварию" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:0.

    Дублем отметился Лионель Месси /77-я и 80-я минуты/, который установил рекорд турнира по количеству забитых мячей - 77. Еще один гол на счету Неймара /90/.

    "Барселона" продлила победную серию в Лиге чемпионов до 9 матчей.

    Ответная игра пройдет в Мюнхене 12 мая.

    Лига чемпионов. ½ финала. Первый матч

    "Барселона" (Испания) — "Бавария" (Германия) — 3:0(0:0)

    Голы: Месси, 78, 80. Неймар, 90

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