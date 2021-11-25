Лига чемпионов: Еще пять команд продолжат борьбу в 1/8 финала

Лига чемпионов: Еще пять команд продолжат борьбу в 1/8 финала

Завершился 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

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