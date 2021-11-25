Лига чемпионов: Еще пять команд продолжат борьбу в 1/8 финала

Завершился 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Report, определены еще 5 участников 1/8 финала.
Так, в плей-офф вышли "Манчестер Сити", французский ПСЖ, португальский "Спортинг", также "Реал Мадрид" и итальянский "Интер".
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап
V тур
Группа А.
00:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Лейпциг" (Германия) - 0:5
00:00. "Манчестер Сити" (Англия) - ПСЖ (Франция) - 2:1
Очки: "Манчестер Сити" - 12, ПСЖ - 8, "Лейпциг" - 4, "Брюгге" - 4.
Группа В.
00:00. "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Милан" (Италия) - 0:1
00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия) - 2:0
Очки: "Ливерпуль" - 15, "Порту" - 5, "Милан" - 4, "Атлетико" - 4.
Группа C.
21:45. "Бешикташ" (Турция) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:2
00:00. "Спортинг" (Португалия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 3:1
Очки: "Аякс" - 15, "Спортинг" - 9, "Боруссия" - 6, "Бешикташ" - 0.
Группа D.
21:45. "Интер" (Италия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 2:0
00:00. "Шериф" (Молдова) - "Реал Мадрид" (Испания) - 0:3
Очки: "Реал Мадрид" - 12, "Интер" - 10, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.