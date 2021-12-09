Лига чемпионов: "Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф

Состоялись еще два матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Состоялось еще 5 матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, определились победители еще трех путевок в 1/8 финала.

Испанская "Барселона" проиграла германской "Баварии" со счетом 0:3 и впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф турнира. Встреча прошла в Мюнхене.

Забитыми мячами отметились Томас Мюллер (34-я минута), Лерой Сане (43) и Джамал Мусиала (62). Мюллер забил 50-й гол в Лиге чемпионов.

В другом матче группы Е португальская "Бенфика" со счетом 2:0 обыграла киевское "Динамо". "Бавария" заняла первое место в квартете с 18 очками, далее финишировали "Бенфика" (8 очков), "Барселона" (7) и "Динамо" (1). "Бавария" и "Бенфика" сыграют в плей-офф Лиги чемпионов, "Барселона" - в плей-офф Лиги Европы.

"Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда каталонцы не принимали участие в турнире. Преодолеть групповой этап Лиги чемпионов "Барселона" не сумела впервые с сезона-2000/01, тогда сине-гранатовые также заняли третье место, после чего дошли до полуфинала Кубка УЕФА, где уступили английскому "Ливерпулю" (0:0, 0:1).

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов также состоится 13 декабря. Первые игры пройдут 15-16 и 22-23 февраля, ответные - 8-9 и 15-16 марта. Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт Петербурге 28 мая.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, VI тур

Группа E.

00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 2:0

00:00. "Бавария" (Германия) - "Барселона" (Испания) - 3:0

Очки: "Бавария" - 18, "Бенфика"- 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

Группа F.

00:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1

00:00. "Аталанта" (Италия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:0 (ОТЛОЖЕН)

Очки: "Манчестер Юнайтед" - 11 (6 игр), "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 5 (6).

Группа G.

00:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Севилья" (Испания) - 1:0

00:00. "Вольфсбург" (Германия) - "Лилль" (Франция) - 1:3

Очки: "Лилль" - 11, "Зальцбург" - 10, "Севилья" - 6, "Вольфсбург" - 5.

Группа H.

21:45. "Ювентус" (Италия) - "Мальме" (Швеция) - 1:0

21:45. "Зенит" (Россия) - "Челси" (Англия) - 3:3

Очки: "Ювентус" - 15, "Челси" - 13, "Зенит" - 5, "Мальме" - 1.

Отметим, что французский ПСЖ, английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", голландский "Аякс", португальский "Спортинг", испанские "Реал Мадрид" и "Атлетико", немецкая "Бавария", итальянские "Интер" и "Ювентус" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

23:44

Состоялись еще два матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, обе встречи прошли в группе H.

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с английским "Челси" со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Клаудиньо (38-я минута), Сердар Азмун (41) и Магомед Оздоев (90+4). У "Челси" отличились Тимо Вернер (2, 85) и Ромелу Лукаку (62).

"Зенит" занял третье место в турнирной таблице группы Н, набрав 5 очков. Клуб из Санкт-Петербурга сыграет в плей-офф Лиги Европы, соперником сине-бело-голубых станет команда, которая займет второе место в одной из групп Лиги Европы. "Челси" с 13 очками занял второе место. Первым стал итальянский "Ювентус" (15 очков), обыгравший в заключительном туре шведский "Мальме" (1) со счетом 1:0. "Ювентус" и "Челси" примут участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, VI тур

Группа H

21:45. "Ювентус" (Италия) - "Мальме" (Швеция) - 1:0

Гол: Мойз Кин, 18.

21:45. "Зенит" (Россия) - "Челси" (Англия) - 3:3

Голы: Клаудиньо, 38, Сердар Азмун, 41, Мохаммад Оздоев, 90+4 - Тимо Вернер, 2; 85, Ромелу Лукаку, 62.

Очки: "Ювентус" - 15, "Челси" - 13, "Зенит" - 5, "Мальме" - 1.

Отметим, что французский ПСЖ, английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", голландский "Аякс", португальский "Спортинг", испанские "Реал Мадрид" и "Атлетико", немецкая "Бавария", итальянские "Интер" и "Ювентус" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.