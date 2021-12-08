Лига чемпионов: "Челси" теряет очки, "Ювентус" стал победителем группы

Состоялись еще два матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Состоялись еще два матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, обе встречи прошли в группе H.

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с английским "Челси" со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Клаудиньо (38-я минута), Сердар Азмун (41) и Магомед Оздоев (90+4). У "Челси" отличились Тимо Вернер (2, 85) и Ромелу Лукаку (62).

"Зенит" занял третье место в турнирной таблице группы Н, набрав 5 очков. Клуб из Санкт-Петербурга сыграет в плей-офф Лиги Европы, соперником сине-бело-голубых станет команда, которая займет второе место в одной из групп Лиги Европы. "Челси" с 13 очками занял второе место. Первым стал итальянский "Ювентус" (15 очков), обыгравший в заключительном туре шведский "Мальме" (1) со счетом 1:0. "Ювентус" и "Челси" примут участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, VI тур

Группа H

21:45. "Ювентус" (Италия) - "Мальме" (Швеция) - 1:0

Гол: Мойз Кин, 18.

21:45. "Зенит" (Россия) - "Челси" (Англия) - 3:3

Голы: Клаудиньо, 38, Сердар Азмун, 41, Мохаммад Оздоев, 90+4 - Тимо Вернер, 2; 85, Ромелу Лукаку, 62.

Очки: "Ювентус" - 15, "Челси" - 13, "Зенит" - 5, "Мальме" - 1.

Отметим, что французский ПСЖ, английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", голландский "Аякс", португальский "Спортинг", испанские "Реал Мадрид" и "Атлетико", немецкая "Бавария", итальянские "Интер" и "Ювентус" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.