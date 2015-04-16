​Лига чемпионов. 1/4 финала. "Порту" добился победы над "Баварией"

16 апреля, 2015 01:57

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Порту" обыграл "Баварию" со счётом 3:1. Как передает Report, в другом матче 1/4 финала футболисты "Барселоны" нанесли поражение "ПСЖ". Игра, состоявшаяся в Париже, завершилась со счётом 3:1 в пользу каталонцев. Ответные матчи состоятся 21 апреля. Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч Порту (Порту, Португалия) – Бавария (Мюнхен, Германия) – 3:1 Голы: Куарежма, 3 (1:0, пен); Куарежма, 10 (2:0); Алькантара, 28 (2:1); Мартинес, 65 (3:1). ПСЖ (Париж, Франция) – Барселона (Барселона, Испания) – 1:3 Голы: Неймар, 18 (0:1); Суарес, 67 (0:2); Суарес, 79 (0:3); Матьё, 82 (1:3, автогол).

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