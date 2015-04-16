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    ​Лига чемпионов. 1/4 финала. "Порту" добился победы над "Баварией"

    Дубль Суареса помог «Барселоне» одолеть «ПСЖ» в первом матче

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Порту" обыграл "Баварию" со счётом 3:1.

    Как передает Report, в другом матче 1/4 финала футболисты "Барселоны" нанесли поражение "ПСЖ".

    Игра, состоявшаяся в Париже, завершилась со счётом 3:1 в пользу каталонцев.

    Ответные матчи состоятся 21 апреля.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч

    Порту (Порту, Португалия) – Бавария (Мюнхен, Германия) – 3:1

    Голы: Куарежма, 3 (1:0, пен); Куарежма, 10 (2:0); Алькантара, 28 (2:1); Мартинес, 65 (3:1).

    ПСЖ (Париж, Франция) – Барселона (Барселона, Испания) – 1:3

    Голы: Неймар, 18 (0:1); Суарес, 67 (0:2); Суарес, 79 (0:3); Матьё, 82 (1:3, автогол).

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