Лига 1: ПСЖ разгромил "Монпелье" и вышел на первое место

В очередном матче 21-го тура Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" оказался сильнее "Монпелье".

В очередном матче 21-го тура Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" оказался сильнее "Монпелье".

Как передает Report, встреча прошла во французской столице на стадионе "Парк де Пренс" при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Неймар, Мауро Икарди и Килиан Мбаппе, оформивший дубль на свой лицевой счет.

После этой победы подопечные Маурисио Почеттино набрали 45 очков и вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.