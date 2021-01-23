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Лига 1: ПСЖ разгромил "Монпелье" и вышел на первое место

Лига 1: ПСЖ разгромил "Монпелье" и вышел на первое место В очередном матче 21-го тура Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" оказался сильнее "Монпелье".
Футбол
23 января 2021 г. 02:49
Лига 1: ПСЖ разгромил Монпелье и вышел на первое место

В очередном матче 21-го тура Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" оказался сильнее "Монпелье".

Как передает Report, встреча прошла во французской столице на стадионе "Парк де Пренс" при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Неймар, Мауро Икарди и Килиан Мбаппе, оформивший дубль на свой лицевой счет.

После этой победы подопечные Маурисио Почеттино набрали 45 очков и вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Версия на азербайджанском языке PSJ "Monpelye"ni darmadağın edərək Fransa çempionatında birinci yerə yüksəldi

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