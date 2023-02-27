Лига 1: ПСЖ разгромил "Марсель" и оторвался от него на восемь очков

В рамках 25 тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле принимал действующего чемпиона лиги "Пари Сен-Жермен".

В рамках 25 тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле принимал действующего чемпиона лиги "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0. Начало поединка было омрачено получением травмы защитника ПСЖ Кимпембе. Французу долго оказывали помощь, он покинул поле на носилках.

Через 10 минут "парижанам" удалось открыть счет в матче. Месси вывел Мбаппе на рандеву с Лопесом, а француз четко реализовал голевой момент. Спустя четыре минуты эта парочка поменялась ролями и в роли ассистента выступил уже Мбаппе.

Во втором тайме аргентино-французская связка снова вступила в игру. На 55-й минуте в результате контратаки Мбаппе откликнулся на мягкую передачу Месси и слету пробил Лопеса. Оба игрока провели весь матч полностью.

После этой встречи подопечные Кристофера Гальтье набирают 60 очков и отрываются от идущего вторым в турнирной таблице Лиги 1 "Марселя" на восемь очков. Занимающий третье место "Монако" в этом туре разгромно уступил "Ницце" со счетом 0:3.