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Лига 1: ПСЖ без Месси обыграл "Монпелье"

Лига 1: ПСЖ без Месси обыграл "Монпелье" В матче 8-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" переиграл "Монпелье".
Футбол
26 сентября 2021 г. 02:56
Лига 1: ПСЖ без Месси обыграл Монпелье

В матче 8-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" переиграл "Монпелье".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась со счетом 2:0.

На 14-й минуте первый гол забил полузащитник парижан Идрисса Гейе, ему ассистировал вингер Анхель Ди Мария. Преимущество парижан увеличил хавбек Юлиан Дракслер, голевую передачу отдал форвард Неймар.

Нападающий Лионель Месси из-за травмы не принимал участия в матче.

ПСЖ в восьми играх набрал 24 очка, выиграв все встречи в нынешнем сезоне Лиги 1, и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший преследователь, "Марсель", набрал 14 очков в шести встречах. "Монпелье" (9) находится на 11-м месте в турнирной таблице.

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