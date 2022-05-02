О нас
Аудио новости

Лига 1: «Лион» разгромил «Марсель»

Лига 1: «Лион» разгромил «Марсель» 1 мая на стадионе «Велодром» в Марселе в рамках 35-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Лион».
Футбол
2 мая 2022 г. 04:56
Лига 1: «Лион» разгромил «Марсель»

1 мая на стадионе «Велодром» в Марселе в рамках 35-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Лион».

Как передает Report, гости одержали победу со счетом 3:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 55-й минуте отличился защитник Кастелло Люкеба. На 76-й минуте забил сам Дембеле, голевой пас отдал Мало Гюсто. На 88-й минуте счёт до разгромного довёл нападающий Карл Токо Экамби.

После 35 сыгранных туров «Марсель» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2021/2022, клуб набрал 65 очков. «Лион» с 55 очками располагается на седьмой строчке в таблице.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
1 мая 2022 г. 16:06
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
1 мая 2022 г. 15:39
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
28 апреля 2022 г. 16:34
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
29 апреля 2022 г. 10:21
В Промпарке Азерсун пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
ФотоВ "Промпарке Азерсун" пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
29 апреля 2022 г. 00:39
Как армянин Кеосаян портит многолетние отношения казахстанцев и россиян
Как армянин Кеосаян портит многолетние отношения казахстанцев и россиян
28 апреля 2022 г. 11:00
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
1 мая 2022 г. 04:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi