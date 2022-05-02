Лига 1: «Лион» разгромил «Марсель»

1 мая на стадионе «Велодром» в Марселе в рамках 35-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Лион».

1 мая на стадионе «Велодром» в Марселе в рамках 35-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Лион».

Как передает Report , гости одержали победу со счетом 3:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 55-й минуте отличился защитник Кастелло Люкеба. На 76-й минуте забил сам Дембеле, голевой пас отдал Мало Гюсто. На 88-й минуте счёт до разгромного довёл нападающий Карл Токо Экамби.

После 35 сыгранных туров «Марсель» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2021/2022, клуб набрал 65 очков. «Лион» с 55 очками располагается на седьмой строчке в таблице.