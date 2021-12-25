Левандовский стал самым рейтинговым футболистом, Месси не попал в "пятерку"

Статистический портал WhoScored опубликовал топ-5 игроков европейских лиг с наивысшим рейтингом по итогам 2021 года.

Статистический портал WhoScored опубликовал топ-5 игроков европейских лиг с наивысшим рейтингом по итогам 2021 года.

Как передает Report, нападающий "Баварии" (Германия) Роберт Левандовский с 8,08 очками опередил всех соперников. Игрок "Ливерпуля" (Англия) Мохаммед Салах с 7,89 очками стал вторым, а игрок французского ПСЖ Килиан Мбаппе с 7,80 очками – третьим.

Следующие ступени заняли форвард "Реал Мадрида" (Испания) Карим Бензема с 7,75 очками и Хакан Чалханоглу из "Интера" (Италия) с 7,48 очками.

Владелец "Золотого мяча", игрок ПСЖ Лионель Месси в "пятерку" не вошел.