О нас
Report Georgia
Аудио новости

Левандовский стал самым рейтинговым футболистом, Месси не попал в "пятерку"

Левандовский стал самым рейтинговым футболистом, Месси не попал в "пятерку" Статистический портал WhoScored опубликовал топ-5 игроков европейских лиг с наивысшим рейтингом по итогам 2021 года.
Футбол
25 декабря 2021 г. 16:41
Левандовский стал самым рейтинговым футболистом, Месси не попал в пятерку

Статистический портал WhoScored опубликовал топ-5 игроков европейских лиг с наивысшим рейтингом по итогам 2021 года.

Как передает Report, нападающий "Баварии" (Германия) Роберт Левандовский с 8,08 очками опередил всех соперников. Игрок "Ливерпуля" (Англия) Мохаммед Салах с 7,89 очками стал вторым, а игрок французского ПСЖ Килиан Мбаппе с 7,80 очками – третьим.

Следующие ступени заняли форвард "Реал Мадрида" (Испания) Карим Бензема с 7,75 очками и Хакан Чалханоглу из "Интера" (Италия) с 7,48 очками.

Владелец "Золотого мяча", игрок ПСЖ Лионель Месси в "пятерку" не вошел.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Levandovski ən reytinqli futbolçu olub, Messi ilk "5-liy"ə düşə bilməyib

Другие новости из категории

Барселона расстается с турецким футболистом и покупает испанского нападающего
"Барселона" расстается с турецким футболистом и покупает испанского нападающего
25 декабря 2021 г. 10:24
Жозе Моуринью может стать главным тренером сборной Нигерии
Жозе Моуринью может стать главным тренером сборной Нигерии
25 декабря 2021 г. 09:28
Фенербахче заинтересован в приглашении Йоахима Лёва
"Фенербахче" заинтересован в приглашении Йоахима Лёва
25 декабря 2021 г. 01:21
Левандовски признан игроком года по версии The Guardian
Левандовски признан игроком года по версии The Guardian
24 декабря 2021 г. 23:00
Рыночная стоимость Роналду снизилась на 10 млн евро
Рыночная стоимость Роналду снизилась на 10 млн евро
24 декабря 2021 г. 20:23
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
Футбольный клуб Милан проведет тренировки в режиме онлайн
Футбольный клуб "Милан" проведет тренировки в режиме онлайн
24 декабря 2021 г. 10:07
Пеле выписан из больницы
Пеле выписан из больницы
24 декабря 2021 г. 09:25
Арсенал предложил Барселоне обменять Обамеянга на Коутиньо
"Арсенал" предложил "Барселоне" обменять Обамеянга на Коутиньо
24 декабря 2021 г. 01:14
Интер объявил о продлении контракта с защитником Федерико Димарко
"Интер" объявил о продлении контракта с защитником Федерико Димарко
23 декабря 2021 г. 23:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi