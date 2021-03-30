Левандовски пропустит оба матча с ПСЖ

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

В ходе медицинского обследования в мюнхенском клубе у Левандовского было диагностировано растяжение связок правого колена. Таким образом, польский футболист не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен", запланированных на 7 и 13 апреля.

Напомним, Левандовски был заменен на 63-й минуте матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). Позже стало известно, что форвард пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Англии из-за повреждения колена и вернется в расположение "Баварии".