"Лестер" обыграл "Ливерпуль" в первом матче после увольнения Раньери - ВИДЕО

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ «Лестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Как передает Report, встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и закончилась со счётом 3:1.

На 28-й минуте Джейми Варди вышел один на один с Симоном Миньоле и открыл счёт в матче. Спустя некоторое время Дэниел Дринкуотер нанёс потрясающий удар из-за пределов штрафной площади и удвоил преимущество «лис». На исходе часа игры Варди оформил дубль, точно пробив головой после подачи от Кристиана Фукса. Усилиями Филиппе Коутиньо «Ливерпуль» отыграл один мяч, но на большее команда Юргена Клоппа замахнуться не сумела.

«Лестер» провёл первый матч после увольнения главного тренера Клаудио Раньери, который в прошлом году вместе с командой стал чемпионом АПЛ. «Лисы» одержали первую за два месяца победу в Премьер-лиге и набрали 24 очка, что позволило им покинуть зону вылета и подняться на 15-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» (49 баллов) идёт пятым.