"Лейпциг" разгромил "Шальке" и поднялся на 2-е место в Бундеслиге

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на выезде разгромил "Шальке" со счетом 6:1.

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на выезде разгромил "Шальке" со счетом 6:1.

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене.

На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий "РБ Лейпциг" Андре Силва. На 15-й минуте защитник Бенджамин Хенрихс укрепил преимущество гостей в счёте. На 44-й минуте Силва оформил дубль. В компенсированное время первого тайма четвёртый мяч в ворота "Шальке" отправил форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер. На 56-й минуте единственный гол хозяев забил полузащитник Соитиро Кодзуки. На 83-й минуте хавбек "РБ Лейпциг" Дани Ольмо забил пятый гол гостей. На 89й минуте форвард Юссуф Поульсен установил итоговый счёт встречи.

"РБ Лейпциг" набрал 32 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. "Шальке" (9) — на последнем, 18-м месте.