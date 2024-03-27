Легионер "Карабаха" отличился двумя голами в игре против сборной ЮАР

Игрок "Карабаха" Яссин Бензья забил очередные голы в составе национальной сборной Алжира.

Игрок "Карабаха" Яссин Бензья забил очередные голы в составе национальной сборной Алжира.

Как сообщает Report, сборная встретилась с командой Южно-Африканской Республики (ЮАР) в проекте FIFA series - Edition 2024.

Матч завершился со счетом 3:3. Начавший матч в стартовом составе Бензья запомнился двумя голами (на 22-й и 70-й минутах) и одной результативной передачей (на 53-й минуте).

22 марта футболист также сумел отличиться в матче со сборной Боливии, которая завершилась со счетом 3:2 в пользу его команды.