Легионер "Карабаха": Горжусь этой командой

Я горжусь этой командой.

Я горжусь этой командой.

Как сообщает Report, этими мыслями поделился в своем аккаунте в Instagram игрок ФК "Карабах" Кади Борхес.

Бразильский полузащитник отметил, что "Карабах" стал для него не только клубом: "Мы одна семья. Я благодарен всем, кто поддерживал нас во время игры с "Марселем". Было волнительно видеть заполненный стадион. Лучшие дни еще впереди".

"Карабах" в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА, проходящем в Баку, проиграл французскому "Марселю" со счетом 0:3. Первая встреча, которую "Карабах" провел в гостях, также завершилась поражением "скакунов" (1:3).