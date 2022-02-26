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Легионер "Карабаха": Горжусь этой командой

Легионер "Карабаха": Горжусь этой командой Я горжусь этой командой.
Футбол
26 февраля 2022 г. 16:19
Легионер Карабаха: Горжусь этой командой

Я горжусь этой командой.

Как сообщает Report, этими мыслями поделился в своем аккаунте в Instagram игрок ФК "Карабах" Кади Борхес.

Бразильский полузащитник отметил, что "Карабах" стал для него не только клубом: "Мы одна семья. Я благодарен всем, кто поддерживал нас во время игры с "Марселем". Было волнительно видеть заполненный стадион. Лучшие дни еще впереди".

"Карабах" в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА, проходящем в Баку, проиграл французскому "Марселю" со счетом 0:3. Первая встреча, которую "Карабах" провел в гостях, также завершилась поражением "скакунов" (1:3).

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın legioneri: "Bu komanda ilə fəxr edirəm"

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