Легионер бакинского "Интера" оценил шансы на победу в Лиге Европы своей нынешней и прошлой команд

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Я не знаком с ФК "Младость". Но я слышал, что команда хорошая".

Об этом заявил Report футболист бакинского "Интера" Адриан Скарлатаке. 31-летний защитник считает, что шансы в игре с представителем Сербии в I квалификационном раунде Лиги Европы у команд равны.

Румынский легионер поделился своим мнением по поводу команды "Астра" из города Джурджу, потенциального соперника "Зиря".

До перехода в "Интер " в сезоне 2015-2016 завоевавший в составе "Астра" чемпионство Румынии Адриан Скарлатаке заявил о том, что его бывшая команда не так сильна как ранее: "Думаю, если "Зиря" будет играть с подачами, это вызовет трудности для "Астра". С другой стороны ряд хороших футболистов в этом году покинули команду. "Астра" не так сильна как в прошлом году. У "Зиря" есть хороший шанс продвинуться в этом раунде".

Отметим, что первый матч "Интер" с сербской командой "Младость" состоится 29 июня на выезде, ответная игра пройдет неделю спустя на домашнем поле.

Если "Зиря" удастся победить команду Люксембурга "Дифферданж", клуб во II квалификационном раунде Лиги Европы встретится с командой "Астра". Матчи этого раунда состоятся 13 и 20 июля.