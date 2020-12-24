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Легендарный голкипер будет баллотироваться в президенты

Легендарный голкипер будет баллотироваться в президенты Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт объявил о намерении участвовать в выборах президента страны.
Футбол
24 декабря 2020 г. 21:15
Легендарный голкипер будет баллотироваться в президенты
Хосе Луис Чилаверт

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт объявил о намерении участвовать в выборах президента страны.

Как передает Report, прославленный голкипер в Twitter опубликовал предвыборный плакат с надписями "Чила 2023" и "Горжусь, что я парагваец".

Чилаверт в бытность голкипером выступал за парагвайский "Гуарани", аргентинские "Сан-Лоренсо" и "Велес Сарсфилд", уругвайский "Пеньяроль", испанскую "Сарагосу" и французский "Страсбур".

Он прославился как один из лучших вратарей-бомбардиров в истории. За свою карьеру он забил 67 голов (второй результат в истории после бразильца Рожерио Сени - 131). В 1999 году парагваец стал первым и единственным автором "хет-трика" среди голкиперов.

В сборной Парагвая Чилаверт принял участие в ЧМ-1998 и 2002, а также Кубках Америки-1991, 1993 и 1997. По итогам чемпионата мира-1998 он был избран в символическую сборную, а в 1996 году назван футболистом года в Южной Америке.

Нынешний президент Парагвая Марио Абдо Бенитес был избран в августе 2018 года на пятилетний срок.

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Версия на азербайджанском языке Əfsanəvi qapıçı ölkə prezidentliyinə namizəd oldu

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