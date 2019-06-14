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Легендарный футболист получил должность в "Милане"

Легендарный футболист получил должность в "Милане"

Итальянский "Милан" пригласил в клуб нового технического директора. 

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, на эту должность назначен бывший футболист команды Паоло Мальдини.  

Отметим, что в 1985 - 2009 годах Паоло Мальдини выступал в "Милане". 

В составе итальянского клуба он 7 раз становился победителем в серии А и 5 раз Лиги чемпионов УЕФА. Бывший защитник трижды завоевывал суперкубок УЕФА, 1 раз - кубок Италии и 5 раз - суперкубок Италии. 

Его отец Чезаре Мальдини был главным тренером "Милана" (1972 - 1974, 2001). 

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