Легендарный футболист получил должность в "Милане"

Итальянский "Милан" пригласил в клуб нового технического директора.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, на эту должность назначен бывший футболист команды Паоло Мальдини.

Отметим, что в 1985 - 2009 годах Паоло Мальдини выступал в "Милане".

В составе итальянского клуба он 7 раз становился победителем в серии А и 5 раз Лиги чемпионов УЕФА. Бывший защитник трижды завоевывал суперкубок УЕФА, 1 раз - кубок Италии и 5 раз - суперкубок Италии.

Его отец Чезаре Мальдини был главным тренером "Милана" (1972 - 1974, 2001).