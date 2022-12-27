Легенда футбола Пеле попрощался с родными и друзьями

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле попрощался с родными и близкими.

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле попрощался с родными и близкими.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter британский бизнесмен, акционер агентства спортивного менеджмента TSG Фрэнк Халид.

"Пеле попрощался с родными и друзьями. Легенда футбола постепенно проигрывает битву с онкологией, семья заявила, что "его состояние снова ухудшилось", - написал Халид.

В четверг стало известно, что состояние Пеле ухудшилось. У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункциями. Ранее СМИ сообщили, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь.

В 2022 году Пеле дважды госпитализировали для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей.