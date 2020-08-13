ЛЧ: ПСЖ вышел в полуфинал, одержав волевую победу

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аталанта"встречалась с "Пари Сен-Жермен".

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аталанта" встречалась с "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой французской команды со счетом 2:1.

Автором первого гола встречи стал хорватский полузащитник "Аталанты" Марио Пашалич, отправививший мяч в ворота «Пари Сен-Жермен» на 26-й минуте после передачи колумбийского нападающего Дувана Сапаты. На 90-й минуте встречи счет сравнял защитник ПСЖ Маркиньос. В компенсированное время встречи форвард Эрик Шупо-Мотинг вывел парижан вперед.

Таким образом, ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "РБ Лейпциг" - "Атлетико". "Аталанта" завершила выступления в Лиге чемпионов.