ЛЧ։ ПСЖ оказался сильнее "Манчестер Сити", "Реал" проиграл "Шерифу"

Состоялись еще шесть матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Состоялись еще шесть матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, центральный матч тура прошел в группе А. ПСЖ принимал английский клуб "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Лионель Месси, поставивший точку в матче, забил свой первый гол за ПСЖ.

Молдавский футбольный клуб "Шериф" в гостях со счетом 2:1 обыграл испанский "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В составе "Шерифа" голами отметились Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьен Тилль (90), у "Реала" отличился Карим Бензема (65, с пенальти).

Лига чемпионов

II тур

28 сентября

Группа A

ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2։0

Идрисса Гейе, 8, Лионель Месси, 74

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Брюгге" (Бельгия) - 1։2

Кристофер Нкунку, 5 - Ханс Ванакен, 22, Матс Ритс, 41

Группа B

"Милан" (Италия) - "Атлетико" (Испания) - 1:2

Рафаэл Леау, 20 - Антуан Гризманн, 84, Луис Суарес, 90+7 (пен)

"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1։5

Мехди Тареми, 74 - Мохамед Салах, 18, 60, Садио Мане, 45, Роберто Фирмино, 77, 81

Группа C

"Боруссия" (Германия, Дортмунд) - "Спортинг" (Португалия) - 1։0

Дониэлл Мален, 37

"Аякс" (Голландия) - "Бешикташ" (Турция) - 2։0

Стивен Бергейс, 17, Себастьен Аллер, 43

Группа D

"Реал" (Испания) - "Шериф" (Молдова) - 1:2

Карим Бензема, 65 (пен) - Джасурбек Яхшибоев, 25, Себастьян Тиль, 89

"Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия) - 0:0.