ЛЧ։ ПСЖ оказался сильнее "Манчестер Сити", "Реал" проиграл "Шерифу"

Состоялись еще шесть матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, центральный матч тура прошел в группе А. ПСЖ принимал английский клуб "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Лионель Месси, поставивший точку в матче, забил свой первый гол за ПСЖ.
Молдавский футбольный клуб "Шериф" в гостях со счетом 2:1 обыграл испанский "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
В составе "Шерифа" голами отметились Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьен Тилль (90), у "Реала" отличился Карим Бензема (65, с пенальти).
Лига чемпионов
II тур
28 сентября
Группа A
ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2։0
Идрисса Гейе, 8, Лионель Месси, 74
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Брюгге" (Бельгия) - 1։2
Кристофер Нкунку, 5 - Ханс Ванакен, 22, Матс Ритс, 41
Группа B
"Милан" (Италия) - "Атлетико" (Испания) - 1:2
Рафаэл Леау, 20 - Антуан Гризманн, 84, Луис Суарес, 90+7 (пен)
"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1։5
Мехди Тареми, 74 - Мохамед Салах, 18, 60, Садио Мане, 45, Роберто Фирмино, 77, 81
Группа C
"Боруссия" (Германия, Дортмунд) - "Спортинг" (Португалия) - 1։0
Дониэлл Мален, 37
"Аякс" (Голландия) - "Бешикташ" (Турция) - 2։0
Стивен Бергейс, 17, Себастьен Аллер, 43
Группа D
"Реал" (Испания) - "Шериф" (Молдова) - 1:2
Карим Бензема, 65 (пен) - Джасурбек Яхшибоев, 25, Себастьян Тиль, 89
"Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия) - 0:0.