ЛЧ: Пройдут заключительные матчи III тура группового этапа

Сегодня завершится третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня завершится третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день в группах E, F, G и H состоятся 8 матчей.

Хорватский клуб "Динамо" (Загреб), в котором играет нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, в Австрии встретится с местным "Зальцбургом". В другом поединке группы E лондонский "Челси" примет дома итальянский "Милан".

В группе F последний победитель турнира испанский "Реал Мадрид" сыграет с украинским "Шахтером" (Донецк) в Польше.

Лига чемпионов

Групповой этап, III тур

5 октября

Группа Е

20:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

23:00. "Челси" (Англия) - "Милан" (Италия)

Очки: "Милан" - 4, "Динамо" - 3, "Зальцбург" - 2, "Челси" - 1.

Группа F

20:45. "Лейпциг" (Германия) – "Селтик" (Шотландия)

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Шахтер" (Донецк, Украина)

Очки: "Реал" - 6, "Шахтер" - 4, "Селтик" - 1, "Лейпциг" - 0.

Группа G

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)

23:00. "Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Очки: "Манчестер Сити" - 6, "Боруссия" - 3, "Копенгаген" - 1, "Севилья" - 1.

Группа Н

23:00. "Ювентус" (Италия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

23:00. "Бенфика" (Португалия) - ПСЖ (Франция)

Очки: ПСЖ - 6, "Бенфика" - 6, "Ювентус" - 0, "Маккаби" - 0.