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ЛЧ: Пройдут заключительные матчи III тура группового этапа

ЛЧ: Пройдут заключительные матчи III тура группового этапа Сегодня завершится третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
5 октября 2022 г. 07:55
ЛЧ: Пройдут заключительные матчи III тура группового этапа

Сегодня завершится третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день в группах E, F, G и H состоятся 8 матчей.

Хорватский клуб "Динамо" (Загреб), в котором играет нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, в Австрии встретится с местным "Зальцбургом". В другом поединке группы E лондонский "Челси" примет дома итальянский "Милан".

В группе F последний победитель турнира испанский "Реал Мадрид" сыграет с украинским "Шахтером" (Донецк) в Польше.

Лига чемпионов

Групповой этап, III тур

5 октября

Группа Е

20:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

23:00. "Челси" (Англия) - "Милан" (Италия)

Очки: "Милан" - 4, "Динамо" - 3, "Зальцбург" - 2, "Челси" - 1.

Группа F

20:45. "Лейпциг" (Германия) – "Селтик" (Шотландия)

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Шахтер" (Донецк, Украина)

Очки: "Реал" - 6, "Шахтер" - 4, "Селтик" - 1, "Лейпциг" - 0.

Группа G

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)

23:00. "Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Очки: "Манчестер Сити" - 6, "Боруссия" - 3, "Копенгаген" - 1, "Севилья" - 1.

Группа Н

23:00. "Ювентус" (Италия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

23:00. "Бенфика" (Португалия) - ПСЖ (Франция)

Очки: ПСЖ - 6, "Бенфика" - 6, "Ювентус" - 0, "Маккаби" - 0.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Çelsi" "Milan"a qarşı, "Dinamo" "Zaltsburq"la üz-üzə gələcək

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