ЛЧ: Пройдут заключительные матчи III тура группового этапа

Сегодня завершится третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Report, в последний игровой день в группах E, F, G и H состоятся 8 матчей.
Хорватский клуб "Динамо" (Загреб), в котором играет нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, в Австрии встретится с местным "Зальцбургом". В другом поединке группы E лондонский "Челси" примет дома итальянский "Милан".
В группе F последний победитель турнира испанский "Реал Мадрид" сыграет с украинским "Шахтером" (Донецк) в Польше.
Лига чемпионов
Групповой этап, III тур
5 октября
Группа Е
20:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
23:00. "Челси" (Англия) - "Милан" (Италия)
Очки: "Милан" - 4, "Динамо" - 3, "Зальцбург" - 2, "Челси" - 1.
Группа F
20:45. "Лейпциг" (Германия) – "Селтик" (Шотландия)
23:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Шахтер" (Донецк, Украина)
Очки: "Реал" - 6, "Шахтер" - 4, "Селтик" - 1, "Лейпциг" - 0.
Группа G
23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)
23:00. "Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
Очки: "Манчестер Сити" - 6, "Боруссия" - 3, "Копенгаген" - 1, "Севилья" - 1.
Группа Н
23:00. "Ювентус" (Италия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)
23:00. "Бенфика" (Португалия) - ПСЖ (Франция)
Очки: ПСЖ - 6, "Бенфика" - 6, "Ювентус" - 0, "Маккаби" - 0.