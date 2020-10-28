ЛЧ: Бензема повторил достижение Месси, Роналду и Рауля

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов менхенгладбахская "Боруссия" и мадридский "Реал" сыграли вничью со счетом 2:2.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов менхенгладбахская "Боруссия" и мадридский "Реал" сыграли вничью со счетом 2:2.

Как передает Report со ссылкой "твиттере" OptaJoe, встреча состоялась в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия-Парк". В составе "Королевского клуба" отличились Карим Бензема и Каземиро.

"Боруссия" М стала тридцатым клубом, которому забивал Бензема в Лиге чемпионов. Он стал четвертым футболистом, которому удалось забить 30 разным командам в ЛЧ. По этому показателю он присоединился к Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Раулю.

"Боруссия", набрав два очка, занимает второе место в турнирной таблице группы В. "Реал" (1) - на последнем, 4-м месте. В следующем туре "Боруссия" в гостях сыграет с "Шахтером", а "Реал" дома примет "Интер". Матчи состоятся 3 ноября.