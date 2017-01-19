"Лацио" встретится с "Интером" в 1/4 финала Кубка Италии по футболу

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Римский "Лацио" победил "Дженоа" со счетом 4:2 в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу и вышел в четвертьфинал, где встретится с миланским "Интером".

Как передает Report, в составе победителей голы забили Филипп Джорджевич (20-я минута), Уэсли Худт (31), Сергей Милинкович-Савич (70) и Чиро Иммобиле (75). У "Дженоа" отличились Маурисио Пенилья (41) и Горан Пандев (45).

В составе "Лацио" на 28-й минуте пенальти не реализовал Фелипе Андерсон.

В следующем раунде римляне встретятся с миланским "Интером", который накануне победил в дополнительное время "Болонью" (3:2).

Самым титулованным клубом в истории Кубка Италии является "Ювентус", который 11 раз становился обладателем трофея. На счету "Лацио" шесть побед в Кубке страны, последняя из которых состоялась в 2013 году.