"Лацио" может бойкотировать матчи Серии А из-за недовольства судейством

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Руководство «Лацио» рассматривает возможность бойкотировать матчи Серии А из-за недовольства судейством.

Как передает Report, об этом пишет Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

Владелец «орлов» Клаудио Лотито считает, что против его клуба идёт спланированная кампания, направленная на то, чтобы помешать римлянам финишировать в первой четвёрке по итогам сезона.

Напомним, половину вчерашнего матча 16-го тура Серии А с «Торино» «Лацио» провёл вдесятером. Кроме того судья не поставил в пользу римлян пенальти, когда игрок туринцев Яго Фальке сыграл рукой в своей штрафной. Игра завершилась победой «Торино» со счётом 3:1.

«Лацио» набрал 32 очка в 15 матчах чемпионата Италии и занимает пятое место в таблице.