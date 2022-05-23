О нас

Ла Лига: «Реал» выиграл лигу с максимальным отрывом в своей истории

Ла Лига: «Реал» выиграл лигу с максимальным отрывом в своей истории «Барселона» проиграла «Вильярреалу» в последнем туре испанской Ла Лиги со счётом 2:0. Голы за «жёлтую субмарину» забили Альфонсо Педраса и Мой Гомес.
Футбол
23 мая 2022 г. 08:47
Ла Лига: «Реал» выиграл лигу с максимальным отрывом в своей истории

«Барселона» проиграла «Вильярреалу» в последнем туре испанской Ла Лиги со счётом 2:0. Голы за «жёлтую субмарину» забили Альфонсо Педраса и Мой Гомес.

Как передает Report, мадридский «Реал» оторвался от каталонцев на 13 очков.

«Реал» выиграл Примеру с максимальным отрывом в своей истории. Ранее наибольшее преимущество «Королевского клуба» от второго места по итогам чемпионата составляло 12 баллов.

Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, «сливочные» набрали 86 очков. «Барселона» завоевала серебряные медали первенства. Каталонцы заняли второе место, набрав 73 очка в 38 турах. «Вильярреал» с 59 очками расположился на седьмой строчке, которая позволит «жёлтой субмарине» сыграть в следующем розыгрыше Лиги конференций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
23 мая 2022 г. 09:29
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
22 мая 2022 г. 15:20
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
21 мая 2022 г. 17:15
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
21 мая 2022 г. 13:51
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
21 мая 2022 г. 13:16
Карабахские скакуны и Грузия
ФотоКарабахские скакуны и Грузия
21 мая 2022 г. 12:06
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
21 мая 2022 г. 11:20
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
20 мая 2022 г. 19:10
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
20 мая 2022 г. 16:35
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
20 мая 2022 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi