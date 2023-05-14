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Ла Лига: "Реал" с трудом одолел "Хетафе" и временно обогнал "Атлетико"

Ла Лига: "Реал" с трудом одолел "Хетафе" и временно обогнал "Атлетико" Завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Реал» Мадрид и «Хетафе».
Футбол
14 мая 2023 г. 00:58
Ла Лига: Реал с трудом одолел Хетафе и временно обогнал Атлетико

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались "Реал" Мадрид и "Хетафе".

Как передает Report, игра завершилась минимальной победой "сливочных" – 1:0.

В первой половине встречи команды не смогли отметиться забитыми мячами.

На 70-й минуте игры полузащитник хозяев Марко Асенсио отличился с передачи Лукаса Васкеса - 1:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании "Реал" располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 71 очко в 34 матчах. Подопечные Карло Анчелотти опережают "Атлетико", идущий третьим, на два балла. При этом, "матрасники" провели на одну игру меньше.

"Хетафе" находится на 18-м месте, в активе клуба 34 очка. Лидирует в соревновании "Барселона".

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