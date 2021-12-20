Ла Лига: «Реал» потерял очки в матче против «Кадиса»

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 18-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Кадис».

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 18-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Кадис».

Как передает Report, команды сыграли вничью – 0:0.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сантьяго Хайме Латре.

«Реал» набрал 43 очка в 18 матчах и занимает первое место в турнирной таблице. «Кадис» за 17 матчей заработал 14 очков, команда располагается на 19-м месте в таблице.

Следующий матч в чемпионате Испании «Реал» сыграет на выезде с «Атлетиком», а «Кадис» примет дома «Севилью». Первая встреча состоится 22 декабря, а вторая 3 января.