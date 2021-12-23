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Ла Лига: Реал победил в гостях «Атлетик»

Ла Лига: Реал победил в гостях «Атлетик» Завершился матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» принимал «Реал».
Футбол
23 декабря 2021 г. 02:22
Ла Лига: Реал победил в гостях «Атлетик»

Завершился матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» принимал «Реал».

Как сообщает Report, встреча прошла в Бильбао на стадион «Сан-Мамес» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1.

«Реал» открыл счёт на 4-й минуте, гол в свой актив записал Бензема. Спустя 3 минуты Бензема оформил дубль. На десятой минуте «Атлетик» сократил отставание в счёте после точного удара Сансета, который и поставил окончательную точку в матче.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка. «Атлетик», в свою очередь, остался на десятом месте, записав в свой актив 24 очка.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Хетафе», а «Атлетик» проведёт матч с «Осасуной».

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