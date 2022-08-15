Ла Лига: «Реал» переиграл «Альмерию»

«Реал» в гостях одержал волевую победу над «Альмерией» в матче 1-го тура чемпионата Испании.
У хозяев уже на 6-й минуте отличился Ларги Рамазани. Гости отыгрались на 61-й минуте благодаря голу Лукаса Васкеса и вышли вперед после точного удара Давида Алабы со штрафного. Австриец отличился впервые коснувшись мяча после выхода на замену.
Алаба был признан игроком матча после выхода на замену на 74-й минуте встречи.
Отметим, что в составе «Реала» дебютировали новички - Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени.
В следующем туре действующие чемпионы Испании сыграют на выезде с «Сельтой» 20 августа. «Альмерия» тоже на выезде сыграет с «Эльче» 22 августа.